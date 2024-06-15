Dersimiz Gürcistan

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Salı günü Gürcistan'a karşı oynayacağı maçın hazırlıklarını tam gaz sürdürürken teknik direktörümüz Vincenzo Montella ay-yıldızlılara rakibimizi ezberletiyor. İtalyan çalıştırıcı, ilk maçlarından kayıpsız ayrılmaları gerektiğinin altını çizerken grupta Portekiz ile oynayacakları maça moralli çıkmaları gerektiğini öğütlüyor. Gürcistan karşısında eldivenleri Mert Günok'a teslim etmeyi hedefleyen Montella, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper gibi hızlı oyuncularına özel görevler vermeyi planlıyor. Hücumda Kenan Yıldız ile rakip savunmayı karıştırmayı düşünen başarılı teknik adam baskı ile başlayıp ilk yarıdan golü bularak maçı kopartmayı istiyor. Ekibimiz dün günün ilk antrenmanını dün öğle saatlerinde Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da gerçekleştirirken daha sonra ise kampta basın etkinliği düzenlendi. Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, basınla sohbet toplantısı yaparken ay-yıldızlılar, akşam saatlerinde de günün ikinci antrenmanının ilk 15 dakikasını basına açık olarak gerçekleştirdi.