Kartal’da yeni dönem

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirdiği Giovanni van Bronckhorst için imza töreni düzenledi. Tüpraş Stadı'ndaki törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törene yönetim kurulu danışmanlığına getirilen Brad Friedel ile Hollandalı teknik adamın yardımcısı Jean- Paul van Gastel de yer aldı. Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Giovanni van Bronckhorst, taraftarın gurur duyacağı güçlü bir takım oluşturacaklarını söyledi. Siyah-beyazlılarda görev yapacağı için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Hollandalı çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın ne kadar büyük kulüp olduğunu biliyorum. Beşiktaş'ı başarılara ulaştırmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

"ARTIK BİR KARTAL'IM"

Futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde her zaman şampiyonluk hedeflediğini anlatan Van Bronckhorst, şunları kaydetti: "Tek bildiğim şampiyonluklar ve kupalar kazanmak. Eminim ki Beşiktaş'ta da bunu yapacağız. Altyapımız çok güçlü. Semih Kılıçsoy buna örnek. Genç futbolcularımız A takım için çok önemli olacak. Şu andan itibaren bir Kartal'ım. Taraftardan biriyim."

'UÇMAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Törene katılan Başkan Hasan Arat, transfer çalışmalarını büyük titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "Büyük hazırlıklar yaptık. Hedefimizdeki herkesle görüşüyoruz. Sahamızın yenilenmesine başlanıyor. Çok güzel bir çatımız olacak. Tesislerdeki 2 sahanın değişimine de başlandı. Çok travmatik bir sezon yaşadık. Bu travmadan kurtulup bir an önce kuvvetli bir takım planlama peşindeyiz. Taraftarımızın, Giovanni van Bronckhorst'un liderliğinde, kartalların uçmasına hazırlanması lazım." değerlendirmesinde bulundu.