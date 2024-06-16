Aliağa’da Ahmet uzattı

TFF 3. Lig'den geçen sezon 2. Lig hedefine Play-Off'ta ulaşamayan Aliağa Futbol sezon öncesi iç transferde hareketli günler yaşıyor. Daha önce takımın Bölgesel Amatör Lig'den beri forma giyen tecrübeli futbolcuları Mithat Yaşar, Yasin Tosun ve Enes Bakal'la yollarını ayıran sarı-siyahlı ekip, kaleci Ahmet Pekgöz'ün sözleşmesini ise uzattı. Ahmet'in imza törenine yönetimden Turgay Mete katıldı. Sarısiyahlı İzmir temsilcisi iç transferi bitirdikten sonra teknik direktör Fatih Çardak'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verecek.