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Haberler Spor Filenin Sultanları sonunu getiremedi

Filenin Sultanları sonunu getiremedi

HABER MERKEZİ
Filenin Sultanları sonunu getiremedi
FIVB Milletler Ligi 3. hafta 3. maçında A Milli Voleybol Takımımız, 2-0 öne geçtiği müsabakada Çin'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Sultanlar, özellikle blok sayılarıyla etkili oldu ve ilk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette ili oyununu sürdüren Filenin Sultanları rakibi karşısında üstünlük kurdu. Bu seti de 25-17 alan ay-yıldızlılar 2-0 öne geçerek büyük bir avantaj sağladı. Üçüncü sette Çin oyuna ortak oldu. Bu anlarda servislerde hata yapan milliler, seti 25-21 kaybetti ve skor 2-1'e geldi. Dördüncü sette de Çin hakimiyeti vardı. Millerin farkı kapamasına izin vermeyen Çin seti 25-23 alarak skoru 2-2 yaptı. Karar setine milliler iyi başladı ve uzun bir süre üstünlüğünü korudu. Ancak son anlarda hata yapmayan Çin seti 15-13 maçı 3-2 kazandı. Milliler, 3. haftanın son maçında bugün saat 12.00'de Brezilya ile karşılaşacak.
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