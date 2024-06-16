İsviçre avantajı kaptı

EURO 2024 A Grubu'nda Macaristan ile karşılaşan İsviçre, rakibini 3-1 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan İsviçre 14. dakikada savunma arkasına sarkan Duah'ın golüyle öne geçti. Rakibine büyük üstünlük kuran İsviçre, 45'te Aebischer'in ceza sahası önünden plasesiyle farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarı oyunun büyük bölümünde rakip yarı sahaya yerleşen Macarlar 66'da Varga ile farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde rakibinin eşitliği sağlamasına izin vermeyen ve 90+3'te Embolo ile bir gol daha bulan İsviçre maçı 3-1 kazandı. İlk hafta sonunda Almanya ve İsviçre 3'er puana ulaşırken, Macaristan ile İskoçya puan alamadı.