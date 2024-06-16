Kartal’dan Morata bombası

BEŞİKTAŞ'TA kötü geçen sezonun ardından yönetim, önümüzdeki sezon için kolları sıvadı. Takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren siyah-beyazlılar, forvet hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Mauro Icardi ve Edin Dzeko gibi üst düzey bir forvet almak isteyen siyah-beyazlılarda Atletico Madrid'de forma giyen Alvaro Morata listeye dahil oldu. İspanya Milli Takım'ın da kaptanlığı yapan Alvaro Morata'nın ünlü İspanyol temsilcisinden ayrılmasının gündemde olduğu öğrenildi.

KARİYERİ PARLAK

Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla menajeri kanalıyla Kartal yönetimi temasa geçti. Futbolcunun kulübüyle iki yıl daha kontratı sürüyor.

GABRİEL PAULİSTA TAMAM

SİYAH-BEYAZLILAR, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Gabriel Paulista ile dün sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar uzun süredir temasta olduğu Brezilyalı savunmacıya üç yıllık imza attırdı. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maça çıktı. Deneyimli savunmacı kariyerinde Villarreal, Arsenal ve Valencia formaları da giydi.