Bodrum’da Umut Meraş sesleri

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Bodrum FK transferde rotayı savunmaya çevirdi. Sol bekte forma giyen Üzeyir Gündüz'e alternatif arayan Muğla ekibi İstanbul'a yöneldi. Yeşil-beyazlı yönetim, Süper Lig'in devi Beşiktaş'ta forma giyen Umut Meraş'a kanca taktı. Siyah-beyazlı ekipte geçen sezon pek fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcunun kontratı sona erdi. Kartal'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst tarafından yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Umut Meraş için Bodrum FK devreye girdi.

LE HAVRE'DE DE OYNADI

Teknik direktör İsmet Taşdemir'in de Umut'u ısrarla istediği ve futbolcunun da kariyerinde yeni bir çıkış için Bodrum'u tercih edebileceği öğrenildi. Kariyerinde Boluspor ve Bursaspor'da da forma giyen Umut, Fransa'da Le Havre ekibinde de görev yaptı. 2021'de Beşiktaş'a transfer olan Umut, İstanbul ekibinde beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Sol bek mevkiinin yanı sıra sağ bek ve orta sahada da görev yapabilen 28 yaşındaki savunmacı, 375 bin Euro'luk piyasa değeriyle dikkat çekiyor.

İÇ TRANSFERE YÖNELDİLER

Süper Lig'de takımı üç yılda iki kez şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör İsmet Taşdemir ile yola devam edecek olan Bodrum FK'da yönetim iç transfere yöneldi. Türkiye'nin devler arenasında da kadro istikrarını koruma kararı alan Muğla ekibinde sözleşmeleri ay sonunda sona erecek olan 4 ismin geleceği belirsiz. 36 yaşındaki kaptan Kenan Özer'in yanı sıra 37'lik Erkan Değişmez'le de yolların ayrılması beklenirken, Taşdemir'in Celustka ve Eren Albayrak'ı takımda tutmayı planladığı öğrenildi. Yeşil-beyazlılar, dış transferde 1 numaralı mevkiinin dışında, savunma, orta alan ve ileri uca ise nokta takviyeler yaparak Süper Lig'de ilk önce kalıcı olmayı hedefliyor.