Büyük Altay’da giden gidene

Geçtiğimiz sezon yaşadığı ekonomik ve yönetimsel krizlerin ardından küme düşen Altay'da sular bir türlü durulmuyor. Gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan siyah-beyazlıların transfer tahtası kapalı durumdayken, mevcut oyuncuları da ayrılmaya devam ediyor. Sezon içerisinde de birçok yıldızı takımdan ayrılan siyah-beyazlılarda kulübe ihtarname çekenlerin arasına Arda Gezer'in de katıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun 1 aylık sürede ödeme yapılmaması nedeniyle tek taraflı fesih hakkı kazandığı belirtildi.

AS OYUNCULAR TAKIMDAN AYRILMIŞTI

Geçen sezon 1'inci Lig'de oynadığı 24 maçın 9'unda ilk 11'de şans bulan Arda, 861 dakika oyunda kaldı. İzmir temsilcisinde kulübe ihtarname gönderen isimlerden Eren Erdoğan ve Salih Sarıkaya kontratlarını sona erdirmişti. İzmir temsilcisinde ödemelerin yapılamaması nedeniyle sezon içerisinde de Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Eren Karataş, Marco Paixao ve Kutay Yokuşlu'da ayrılmıştı. Şirketleşme için yetki alan yönetim, biran önce yatırımcı bulup kalan futbolcuların ödemelerini yaparak elinde tutmak istiyor.

Altay altyapısında yetişen Arda Gezer, kiralık olarak Kahramanmaraş ve Niğde Anadolu FK formalarını da terletti. Kariyerinde 51 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, bir kez gol sevinci yaşadı.

ÜÇ İSİM DAHA VAR

Altay'da ayrılan bu isimlerin dışında bazı futbolcuların da fesih hakkını elde ettiği öğrenildi. Kulübü şikayet eden diğer oyunculardan Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak ve Mehmet Gündüz henüz fesih haklarını kullanmadı. Bu futbolcuların yönetimden haber beklediği gelen bilgiler arasında. Yönetim ise biran önce yatırımcı bulup, haber bekleyen futbolcularını elinde tutmak istiyor.