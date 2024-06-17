Galatasaray’a yeni aday

Dış transferde önceliği 8 numaraya veren Galatasaray'ın listesi kabardı. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda birçok yıldızı gündemine alan Aslan son olarak Pascal Gross'a da kancayı taktı. Sarı-kırmızılıların, Fransa'da Rennes forması giyen Benjamin Bourigeaud'un ardından, Brighton takımımın 33 yaşındaki futbolcusu Pascal Gross'a da teklif yaptığı iddia edildi. 25. şampiyonluk, 5. yıldız ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için Başkan Dursun Özbek, Buruk'a transferde yetki verdi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Euro 2024'te Almanya'nın İskoçya'yı 5-1 yendiği maçta ikinci yarıda oyuna giren Alman orta saha Pascal Gross'a Galatasaray'ın ilk resmi teklifi yaptığı bildirildi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen 33 yaşındaki başarılı 8 numaranın sarı-kırmızılı ekibin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesinin son senesine girildiği ortamda kiralık olarak ya da makul bir bonservis bedeliyle transferin mümkün olabileceği konuşuluyor. Almanya'da yetişen Gross, Karlsruhe'de forma giydikten sonra 2017'de Ingolstadt ekibinden Brighton'a transfer olmuştu.

DERVİŞOĞLU YOLCU

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu. Sarı kırmızılılarda kiralık süresi sona eren ve takıma dönen isimlerden biri olan Halil Dervişoğlu için Okan Buruk'un gönderilmesine karar verdiği iddia edildi. Dervişoğlu, Galatasaray'ın yeni sezon planlarında yer almıyor. Bu doğrultuda kendisine kulüp bulması istenen futbolcu birçok Süper Lig ekibi ile temas halinde. 24 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezonu Hatayspor'da tamamlamıştı.