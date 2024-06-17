Hollanda geri döndü

EURO 2024 D Grubu'nun ilk maçında Hollanda ile Polonya karşı karşıya geldi. 16'da Polonya öne geçti. Zielinski'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Buksa, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. Golden sonra Hollanda sağlı sollu tehlikeler yarattı. 29'da Ake'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Gakpo'nun sert şutu savunmaya çarparak ağlara gitti: 1-1. 45+1'de gönderilen uzun topla savunma arkasına sarkan Memphis Depay'ın dar açıdan plasesi az farkla auta gitti ve maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

BASKILAR SONUÇ GETİRMEDİ

İkinci yarı üst üste pozisyonlarla başladı. 46'da Gakpo'nun ortasında Dumfries'in kafayla kale önüne indirdiği topa kimse dokunamadı. 58'de Swiderski'nin sağ çaprazdan sert şutu kaleciden döndü. 65'te Malen'in pasıyla hareketlenen Dumfries'in sert şutu az farkla auta çıktı. 73'te kullanılan kornerde De Vrij iyi yükselerek kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı. 82'de savunma arkasına sarkan Frimpong'dan önce kaleci Szczesny açılarak topa hakim oldu. 83'te sol kanattan Ake'nin yerden ortasında Frimpong'un bıraktığı topa Weghorst'un yerden şutu ağlara gitti: 1-2. Kalan dakikalarda Polonya'nın çabaları sonuç getirmedi ve maçı Hollanda 2-1 kazandı.

BALTALI SALDIRGAN PANİĞİ

Hamburg'da Polonya ile Hollanda arasında oynanan karşılaşma öncesinde baltalı saldırgan paniği yaşandı. Bir taraftarın balta, molotof ve yangın söndürücü ile polis memurlarını tehdit ettiği, polisin silah kullanması sonucu yaralanan taraftarın tedavi altına alındığı belirtildi. Maç öncesi çıkan olaylarda, polisin biber gazı kullandığı ve ardından havaya ateş açtığı da kaydedildi.

İNGİLTERE TEK ATTI

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu mücadelesinde İngiltere, Polonya engelini tek golle geçti: 0-1. Karşılaşmaya İngiltere etkili başladı. 13. dakikada Saka sağ çizgiye inip ortaladı. Savunmaya çarpan topu Bellingham kafayla ağlara yolladı: 0-1. İlk yarıyı İngiltere 1-0 kazandı. 77'de Bowen'ın sağ kanattan ortasında Kane kale önünde topa iyi yükseldi. Kaleci Rajkovic yakın mesafeden topa müdahale etti. Top üst direkten oyun alanına geri döndü. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca İngiltere, Polonya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

SLOVENYA PES ETMEDİ

EURO 2024 C Grubu'ndaki ilk maçta Slovenya ile Danimarka karşılaştı. Maça Danimarka hızlı başladı. 17'de ceza sahasına gönderilen uzun topu Wind çok şık bir topuk pasıyla içeriye indirdi. Eriksen'in bekletmeden yaptığı şut köşeden ağlara gitti: 1-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarı oyuncu değişikliklerinin ardından baskısını artıran Slovenler golü buldu. 77'de kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasının sol çaprazına açılan topa Janza'nın gelişine sert şutu savunmaya çarpıp köşeden ağlarla buluştu: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve turnuvada ilk kez bir karşılaşmada kazanan çıkmadı.

OZAN KABAK'A BAŞARILI OPERASYON

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), EURO 2024 öncesi 4 Haziran'da İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana gelen A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ozan Kabak'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın dizinden başarılı bir ameliyat geçirdiği ifade edildi. Açıklamada, "A Milli Takım oyuncumuz Ozan Kabak, Avusturya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Ozan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda ve eskisinden de güçlü bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TURNUVA COŞKUSU MEYDANLARA TAŞIYOR

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) meydanlar festival alanına döndü. Almanya'nın 10 şehrinde düzenlenen turnuvaya dünyanın dört yanından futbolseverler akın etti. UEFA'nın turnuva öncesi genel satışa sunduğu 2,3 milyon bilete 50 milyon talep geldi. Bilet alabilen taraftarlar karşılaşmaları tribünden izlerken, onlar kadar şanslı olmayanlar ise futbol coşkusunu "Fan zone"lara taşıdı. Binlerce futbolsever kent meydanlarındaki dev ekranlarda maçları seyretti. Taraftarlar takımlarının ataklarında büyük heyecan yaşarken, atılan golleri coşkuyla kutladı.

İTALYANLARIN ÖNÜNDE SPAGETTİ KIRDILAR

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya gelirken, maç öncesinde taraftarlar eğlenceli bir atışma yaşadı. Arnavutluk vatandaşları, İtalyanların karşısına geçerek spagetti kırdı. İtalya'nın en meşhur yiyeceklerinden olan spagettinin kırılmasıyla eğlenceli anlar yaşandı. İki grup daha sonra ise Arnavutların meşhur dansı eşliğinde birlikte dans etti. Maçı İtalya 2-1 kazanırken, mücadeleden memnun olan çok sayıda Arnavut, maçtan sonra da kutlamalar yaptı.

FAVORİLERDEN FRANSA BUGÜN SAHNE ALIYOR

Avrupa Şampiyonası'nda gözler bugün favori ekiplerin başında gelen Fransa ve yıldız kaptanı Kylian Mbappe'nin üzerinde olacak. Fransızlar ilk maçında Avusturya ile karşılaşacak. Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, Avusturya karşısında galip gelerek turnuvaya iyi başlamak istiyor. Avusturya ise Hollanda ve Polonya'nın da bulunduğu grupta ilk maçından puanla ayrılmayı hedefliyor.