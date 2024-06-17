Sultanlar yine kayıp

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi. Önceki gün de Çin'e 3-2 yenilen Filenin Sultanları üst üste 2. yenilgisini aldı. Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı. Son VNL şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi final haftasında rakibi de belli oldu. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti. 2024 VNL Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.