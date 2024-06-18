Altınordu Süper Lig’i besledi

İzmir'in 2. Lig'de mücadele eden köklü kulüplerinden Altınordu, son yıllarda vitrine çıkardığı oyuncuların en üst kategoride forma giymesiyle gururlandı. Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen ya da yolu buradan geçen pek çok oyuncunun geçen sezon Süper Lig'de görev yapması dikkatlerden kaçmadı. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Mert Hakan Yandaş geçen sezon Fenerbahçe'de top koşturdu. Enis Destan ve Muhammet Taha Tepe Trabzon, kaleci Ali Emre Kasımpaşa'da oynadı. Erdoğan Yeşilyurt Antalya'da, Erce Kardeşler ve Kerim Alıcı Hatay'da, Oğulcan Ülgün ve Kahraman Demirtaş Konya'da, Ali Yaşar ve İbrahim Yılmaz ise İstanbulspor'da forma giydi. Sinan Osmanoğlu Ç.Rize, Yiğit Emre Çeltik ise Kayseri formasıyla Süper Lig'de 1'er kez şans buldu. Berke Özer ise Eyüpspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Altınordu forması giymiş toplam 15 futbolcu geçen sezon Süper Lig'de oynadı.