Göztepe 2 koldan

Süper Lig'e çıkışının ardından transferde vites arttıran Göztepe, kadrosunu takviye etmek için çift koldan saldırmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Lech Poznan formasını giyen 28 yaşındaki İsveçli ön libero Jesper Karlstörm ile İtalya Serie B ekibi Cesena'da top koşturan 21 yaşındaki Arnavut forvet Christian Shpendi için çalışmalarını başlattı. Şu ana kadar sadece Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEL Limassol takımından Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki günlerde Karlström ile temasa geçecek. Sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar süren oyuncu için nabız yoklayacak kurmaylar, oyuncunun dönüşüne göre Polonya temsilcisi ile masaya oturacak.

HÜCUMA ARNAVUT FORVET

İddiaların ardı arkası kesilmeyen Göz-Göz'de İtalya temsilcisinde forma giyen Shpendi ile de ilgilenen İzmir ekibi, önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Sözleşmesi 2026 yılına kadar süren ve yaklaşık 2 milyon Euro bonservis bedeli bulunan oyuncu için kurmaylar sıkı bir pazarlık yapmak istiyor. Bu sezon Cesena'da 33 maça çıkan genç oyuncu 21 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Cesena, Shpendi'nin müthiş performansıyla geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyip adını Serie B'ye yazdırdı. Futbola Cesena altyapısında başlayan ve bu takımda vitrine çıkan Shpendi, 3 kez Arnavutluk 19 Milli Takımı, 4 kez de U 21 Milli Takımı'nda forma giydi.

GEÇEN SEZON ÖN PLANA ÇIKTI

Geçen sezon toplam 36 maça çıkan ve 2 gol, 5 asistlik bir performans sergileyen Jasper Karlstörm, yakaladığı istatistikler ile birçok takımın transfer listesinde adını üst sıralara yazdırdı.

BAYRAMIN ARDINDAN AYRILIKLAR YAŞANACAK

Süper Lig'de iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Göztepe, dış transferde vites arttırırken, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipten Atınç Nukan, Celil Yüksel, Billal Messaoudi, Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm ve Ensar Aksakal'ın ayrılığının ardından önümüzdeki haftalarda Lasse Nielsen, Tarkan Serbest, Lundqvist, Turgay Gemicibaşı gibi isimlerin de takıma veda etmesi bekleniyor. Görüşmelerini sürdüren kurmaylar, teknik ekibin analizleri doğrultusunda sunulan raporu değerlendirerek son kararı verecek.