Kartal’ın gözdesi Gronbaek

Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve danışman olarak göreve başlayan Brad Friedel, transfer çalışmalarına başladı. Gündeme gelen Albert Gronbaek için verilen teklif ortay çıktı. İlk transferini Gabriel Paulista'yı stopere alarak yapan siyah-beyazlı takım, şimdi de sol stoper ve orta saha takviyelerine yöneldi. Beşiktaş'ın çiçeği burnunda hocası, orta alana dinamik ve skor katkısı olan bir oyuncu istiyor. Başkan Hasan Arat ve ekibi bu doğrultuda Gronbaek için kulübüyle resmen temaslara başladı.

G.SARAY DA İSTEMİŞTİ

Bodo/Glimt, 23 yaşındaki futbolcu için 12 milyon Euro'dan kapıyı açarken, Kartal, Danimarkalı oyuncu için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta sahanın, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu kaydedildi. Bu sezon 27 maçta 14 gol, 3 asistle oynayan Gronbaek'in de Bodo/ Glimt ile anlaşılması halinde görüşmeye hazır olduğu vurgulandı.