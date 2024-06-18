Nazilli’de Yeşilova imzalayacak

TFF 2. Lig temsilcisi Nazillispor'da teknik direktörlük görevine getirilmesi gündeme gelen Yüksel Yeşilova ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Son olarak geçen sezon Adıyaman FK'yı çalıştıran 52 yaşındaki tecrübeli teknik adamın Kurban Bayramı sonrası yeni sezon hazırlıklarına başlayacak siyah-beyazlı takımın başında olacağı dile getirildi. Yönetimin, teknik direktör Yeşilova ile sözleşme imzaladıktan sonra 3 milyon 900 bin TL'lik borcu ödeyerek transfer yasağını kaldırmayı ve transfere başlamayı planladığı ifade edildi.

TURGUTLU SEÇİME GİDİYOR

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetim kurulu olağan genel kurul tarihini belirledi. Kırmızı- siyahlılar, 30 Haziran Pazar günü kongreye gidecek. Turgutlu Ticaret Odası Konferans Salonu'nda yapılacak seçimde çoğunluk sağlanmazsa kongre 7 Temmuz Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecek. Kulüpte mevcut Başkan Gökhan Akın'ın yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Öte yandan camiadan Özkan Çatıkkaş'ın ismi de başkan adaylığı ile anılıyor. Kongre açılış konuşması, divan heyetinin seçimi, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kesin Hesap Raporu, Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve İbrası, Tahmini Bütçenin Okunması ve Kabulü, Yönetim ve Denetim Kurulunun Seçimi, Dilek ve Temenniler Bölümü ile sona erecek.

UŞAK'TA DUMLUPINAR SESLERİ

TFF 3. Lig'e düşen Uşakspor'da yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için Cüneyt Dumlupınar'ın düşünüldüğü ileri sürüldü. Kırmızı-siyahlı kulübün belediyenin bünyesine geçmesi üzerine yeniden 2. Lig'e dönme hedefiyle mücadele edeceği ifade edilirken, geçen sezon 2. Lig'de Bucaspor 1928'e Play-Off oynatan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'a teklif sunulacağı kaydedildi. Buca ekibiyle sözleşmesi sona eren Dumlupınar'ı ikna etmeyi planlayan Uşakspor yönetimi daha sonra transferde atağa kalkmayı hedefliyor. Uşak temsilcisinin ismi bir süre önce Menemen FK ile sözleşmesi biten teknik direktör Yılmaz Vural'la da anılmıştı.