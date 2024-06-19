TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Avrupa Şampiyonası değerlendirmesi

Milli takımın şampiyonada 3-1 galip geldiği Gürcistan maçını değerlendiren Büyükekşi, ay-yıldızlı oyuncuların yüksek bir karaktere sahip olduğunu vurgulayarak, "Futbolcularımıza maçtan önce 'tarih yazacaksınız, çocuklarınıza anlatacak büyük bir hikayeniz olacak' dedim. 'Hep 2002 ve 2008 konuşuluyor, siz 2024'ü konuşturun' dedik." dedi.

Gruptan lider çıkmak istediklerini aktaran Büyükekşi, "Gruptan çıkma hedefini bir basamak ileri taşıyoruz. Çıkmak yetmez birinci olarak çıkmak. Ama hoca adım adım düşünüyor. Hedef büyük ama küçük küçük adımlar. Takımlar çok güçlü. Yediğimiz gol de çok kötüydü. Bu gol bize yakışmadı. İptal edilen golümüz de milimetrik. 2-0 olsa maç kopardı. Portekiz'e karşı resmi maçta galibiyetimiz yok. Daha farklı oynayıp onu da başarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"TARAFTARLARIMIZ AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NA BÜYÜK COŞKU KATIYOR"

'Çifte bayram' sözünü yerine getirdiklerini belirten Büyükekşi, "Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde bayram ve şampiyona bir araya geldi. 'Milli takım forması ile milli maçlara gelin' çağrısı yaptık. Gurbetçi taraftarlarımız buna yüzde 100 uydu. 'Kırmızı giyin gelin' dedik. Fan walk taraftar yürüyüşümüz de muhteşem oldu. Büyük bir coşku var. Evimizde gibiyiz. Taraftarlarımız Avrupa Futbol Şampiyonası'na büyük coşku katıyor. Memleketim şarkısını hep beraber bağıra bağıra söyledik, benim de sesim kısıldı. Dortmund Stadı'nın sarı duvarını kırmızı duvar yaptık. Taraftara teşekkür ederiz her yer kırmızı-beyazdı. Hep 'evimizde oynayacağız' dedik, öyle de oldu. 60 bin kişilik stadın 50 bini Türk'tü." diye konuştu.

Gürcistan maçında görev alan davulcuların, Almanya'da bulunan derneklerin çalışması olduğunu kaydeden Büyükekşi, "Antalya'nın amigosunu getirdik. Davulcular buradaki derneklerimizin çalışması. Gürcistan milli marşı okunurken ufak bir ıslıklama oldu, bu bize yakışmadı. Hem komşu hem dostuz. UEFA böyle şeylere ceza veriyor. Milli ve dini değerlere saygı önemli." dedi.

Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli oyuncuları soyunma odasına gitmeden aradığını anlatan Büyükekşi, "Cumhurbaşkanımız, daha tribündeyken aradı. Tüm golleri tek tek analiz etti." ifadelerini kullandı.

Millilerin Avrupa Şampiyonası yolculuğunun şanssızlıkla başladığını hatırlatan Büyükekşi, "Çağlar kamp öncesi sakatlandı. Enes, kampta Ozan ve İrfan Can, Polonya maçında... Oynama şansı zor. İsmail kadroda ama sıkıntılı, Zeki tam iyileşmedi. Toplamda 7 oyuncumuz sıkıntı yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlık maçları sonrası teknik direktör Vincenzo Montella'ya eleştirilerin başladığına dikkati çeken Büyükekşi, İtalyan çalıştıcının dün doğum günü olduğunu hatırlatarak"Maçtan önce çok konsantreydi. Avrupa Şampiyonası'nda oynarken hayali şampiyonada hoca olarak da bulunmakmış, onun için de önemli. Ailesiyle bile görüşmüyormuş. O nedenle tek gittim görüşmeye. Doğumgünüydü pasta kesildi." şeklinde konuştu.

"2032 TAKIMINI KURUYORUZ"

Geleceğin takımını kurduklarını vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"2032 takımını kuruyoruz. Can Uzun şu an dışarda ama Arda, Semih hepsi tecrübelenecek. Kenan da çok iyi olacak. Bunların arasına katılacak 1-2 oyuncu daha olacak. En önemlisi şu, her yerden bir iki oyuncu getirerek başarı olmuyor. Kenan, Arda alt takımlarda oynuyordu. Birbirini tanıyıp biliyordu. Anlık başarı değil, sürdürülebilir başarı önemli. Türkiye'deki kamptan beri Ümit Milli Takım, A takım birlikte kamp yaptık. Ümit Milli Takım'ın amacı A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek. O zaman iki hoca teşrik-i mesai yapacak. Ümitlerin sorumluluğu da A Milli Takım hocasında olacak. Her maç sonrası az oynayanlarla ümitler maç yaptı. İtalya, Polonya maçları sonrası böyleydi. Almanya'da devam etti. Şampiyona başlayınca ümitler döndü. Semih'i gönderdiğinde Beşiktaş çok eleştirdi ama ümit takımda resmi maçta gol attı. Bu işler bir günlük değil. Devamlılık önemli. Şimdi Semih, A takımda."

Altyapıdaki tesisleşmenin önemine dikkati çeken Büyükekşi, "Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu milli takımlarda. Volkan Arslan var. İlkokul öğretmeninin 'lise öğretmeni olacağım' diye bir hedefi var mı? O ilkokul öğretmeni. Çocuğu 6 yaşında alıyor zamanı dolunca başa dönüyor. O hocanın çocuğun dilinden anlaması gerek. Bize de böyle olduğu bölümde çalışmaya devam edecek hocalar lazım. Akademideki hocalar asgari ücret alıyor. Standart getirmek istiyoruz. Eski futbolcu geliyor "günlük ücret veriyorum' diyor. Biz bu çocuklara yatırım yapıyoruz. 500 milyon lira kaynak hazırladık geçen nisan ayında, tek şartı stopajı devlete zamanında yatıracaksın. Büyükler bu parayı amatörde de kullanabilir ama bu para altyapının. Saha ve tesis olmadan çocuk yetişmez. Biz hazıra konmayı seviyoruz. Sonra 'federasyon kötü' deniyor. Çocukların imkanları ne kadar gelişirse o kadar güzel olur. Tarla olmadan tohumu nereye atacaksınız. Almanya'da tesisi olmayan kulübü bir üst lige almıyorlar." diye konuştu.

TFF'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMİ

Tükiye Futbol Federasyonunda yapılacak başkanlık seçimine değinen Büyükekşi, "Seçim 'haziranda olsun' dendi. Kardeşim milli takım var. Montella'yı ben getirmişim. Bir sorumluluk var. Belki yeni gelenle anlaşılamayacak. Yabancı kuralı belirlendi. Yayın anlaşması yapıldı, yetişemeyecek olan ne? Tek dertleri hakem. Dövdüğümüz hakem (Avrupa Şampiyonası'nda) ikinci maçına çıkacak. Dünyanın hiç bir yerinde hakem üzerinden bu kadar spekülasyon yapılmıyor." diye konuştu.

Büyükekşi, Borussia Dortmund'un teknik direktörü olan Nuri Şahin için de "Nuri Şahin 35 yaşında Dortmund'un başına geçti. Bizim için gurur vesilesi. Şu an çocukların sevgilisi Arda, rol model. Takımda da çok seviliyor." diyerek sözlerini tamamladı.