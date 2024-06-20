2008 ruhu geri döndü

A Milli Takımımızın EURO 2024'deki ilk maçında F Grubu'nda Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmesi büyük bir gurur ve mutluluk yaşatırken, sergilenen futbol ve takımın performansı 2008'de yarı final gören o dönemdeki ay-yıldızlı ekibimize benzer esintiler sundu. Hatta Vincenzo Montella'nın öğrencileri bir adım öne geçerek ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başlamamızı sağlarken ilk maçlar sonunda liderlik koltuğuna oturmanın da sevincini yaşadık. Zaman zaman sıkıntılı anlar yaşasak da oyundan kopmayan Millilerimiz, hem maça hem de turnuvaya şimdiden damgasını vurdu. Ekibimizin Kaptanı Hakan Çalhanoğlu da 2008 yılındaki takıma vurgu yaparak, "2008 ruhu bizim için çok önemli. Sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Tek hedefimiz bu. Gördünüz takım istekliydi, çok çalıştı. Her şey güzel oldu" diye konuştu. 18 yaşındaki genç yıldızımız Arda Güler'in aldığı sorumluluk ve attığı müthiş gol de çok konuşuldu. Kaleden hücum hattına kadar tüm oyuncularımızın gayreti ve tempoyu üst seviyede tutması yurt dışı basınında da geniş yer bulurken Gürcistan ile oynadığımız mücadele ilk maçlar özelinde en heyecanlı karşılaşmalar arasında gösterildi.

"KİMSEDEN ÇEKİNMİYORUZ"

A Milli Takım'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken Portekiz maçıyla ilgili de konuştu. Abdülkerim, "Çok iyi bir takımız, kimseden çekincemiz yok. Grubu lider bitirmek istiyoruz. Ronaldo benim için dünya üzerindeki en iyi futbolcu. Ona karşı oynamak çok farklı olacak" yorumunu yaptı. Abdülkerim, Arda'nın nerede oynaması gerektiğine yönelik bir soruya ise "Ona hoca karar verir ama nerede oynarsa oynasın kalitesini ortaya koyuyor" dedi. Başarılı oyuncu maçlara giderken Mehter Marşı dinlediğini söyledi.

AVRUPA BİZİ KONUŞTU

Millilerimizin Gürcistan karşısında elde ettiği zafer dış basında da geniş yankı buldu. İşte Avrupa basınında öne çıkan o yorumlar:

- GUARDIAN (İngiltere): Türkiye fırtınadan kurtulup Gürcistan'ı yenerken Arda Güler gök gürültüsünü getiriyor. Ne kadar eğlenceli bir maçtı ama! Taraftarların tezahüratları, duygular, olaylar... Çatısından sular akan Westfalenstadion'da Euro 2024'ün en iyi gecesi. 103 atak, 36 şut, direkten dönen 3 top ve dört gol içeren çılgın, harika bir maçtı.

- BBC Sport (İngiltere); Türk Messi kendini duyurdu. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında 3-1'lik galibiyetle Gürcistan'ın kalbini kırarken, Arda Güler en iyi golü için erken adaylardan birisi oldu.

- SKY Sports (İngiltere): Real Madrid'in harika çocuğu Arda Güler, Vincenzo Montella'nın takımı galibiyetle başlarken muhteşem bir gol attı.

- BILD (Almanya): "Harika goller Türk partisini başlattı. Arda Güler'in attığı ikinci gol, stadyumu havaya uçurdu!"

- DER Spiegel (Almanya): "Genç bir çocuk, rüya gibi bir golle Türkiye'ye kazandırdı.

- KICKER (Almanya): Dortmund'da Türkiye coşkusu: Rüya goller ve Gürcis - tan'a karşı 90 dakikalık tempolu futbol.

- AS (İspanya): Arda Güler'in başyapıtı. Real Madridli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı muhteşem bir vuruşla Türkiye'ye galibiyeti yaşattı.

- MUNDO Deportivo (İspanya): "Aman Tanrım! Arda Güler, Türkiye formasıyla inanılmaz bir gol attı. Real Madrid'in 19 yaşındaki yetenekli futbolcusu Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi bir başlangıç yapamazdı.

GOLLERİMİZ EN İYİ GOLE ADAY OLDU

Mert Müldür ve Arda Güler'in Gürcistan'a karşı attığı goller, EURO 2024'te ilk grup maçlarının en iyi golü kategorisinde aday gösterildi. Diğer adaylar ise Ukrayna'nın Romanya'yı 3-0 mağlup ettiğimaçta ilk golü atan Nicolae Stanciu ve İtalya'nın Arnavutluk'u 2-1 yendiği maçta İtalya'nın 2'nci golünü kaydeden Nicolo Barella.

MİLLİ MAÇI TOGG'DAN İZLEDİLER

A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024'te Gürcistan ile oynadığı maç, Türkiye'de ilk kez bir aracın ön panelinden izlendi. Togg kullanıcıları, sınıfının en büyük bilgi-eğlence ekranından D-Smart GO uygulamasıyla milli takımın tarihi maçını anında takip etti. Türkiye'nin de yer aldığı Euro 2024'te tüm maçlar, Togg ekranından canlı olarak izlenebiliyor.

TRİBÜNLER MEST ETTİ

A Milli Takımımızın zaferinde tribünlerin bitmek tükenmek bilmeyen desteği de başrol oynadı. BVB Dortmund tribünlerini dolduran ay-yıldızlılar, 90 dakika boyunca takımımıza tezahüratları ile destek verirken, Portekiz sınavında da 12. adamımıza çok güveniyoruz.

YANLIŞ ŞORTLA ÇIKTI GÜNDEM OLDU

EURO 2024'te Gürcistan'a karşı uzatma anlarında yaptığı kritik müdahaleyle A Milli Takım'a galibiyeti getiren Samet Akaydın'ın 2. yarıya yanlış şortla çıkması gündem oldu. Samet, Abdülkerim'in şortunu giymesi ile ilgili "Merak edenleriniz için şortu sahibine geri verdim" paylaşımında bulundu.

SIRA GELDİ PORTEKİZ'E

A Milli Takımımız yeni hedefini Portekiz olarak belirledi. Ay-yıldızlı ekibimiz Cumartesi günü 19.00'da yine BVB Dortmund'ta güçlü rakibini yenip gruptan çıkışını garanti altına almak istiyor. Ekibimizin teknik patronu Vincenzo Montella'nın bu mücadelede daha farklı bir kurgu ile sahaya çıkacağı öğrenilirken Milliler, rakibimizin Çekya ile oynadığı maçını izleyip oyuh kurgusu ile ilgili planlar yapmaya başladı. A Milli Takım şu ana dek Portekiz ile 9 maça çıktı ve 2'sini kazanıp 7'sini kaybetti. Milliler gruptaki son karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de Çekya ile oynayacak.