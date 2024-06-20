Batshuayi G.Saray’da

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde de gündem yaratacak hamleler yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi Mauro Icardi'ye yardımcı bir forvet arayan Cimbom, Fenerbahçe ile kontratı sona eren Michy Batshuayi'yi gündemine almıştı. Fenerbahçe'nin de yeniden sözleşme imzalamak istediği Belçikalı golcü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Michy Batshuayi transferinde son aşamaya geldi.

DEĞERİ 8.5 MİLYON EURO

Tecrübeli golcüyle son anda bir pürüz yaşanmazsa üç senelik kontrat yapılacağı bildirildi. Oyuncunun istediği imza parasının ise 7 milyon Euro olduğu ifade edildi. Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maçta 24 gol attı. 1.85 boyundaki santrforun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

ASLAN'IN GÖZÜ BENTANCUR'DA

Galatasaray iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için Tottenham'da forma giyen Uruguaylı merkez orta saha Rodrigo Bentancur ile temaslar başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu transfer için çok istekli olduğu belirtildi.