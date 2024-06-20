Menemen FK’da sıkıntı çok büyük

TFF 2. Lig'de mücadele eden Menemen FK, yapılanmada geç kalırsa sezon boyunca zor günler yaşayabilir. Geçen sezon Play-Off'tan elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Yılmaz Vural'ın akıbeti henüz netleşmedi. Kadrodaki oyuncuların belirsizlik nedeniyle tedirgin olduğu öne sürülürken, sözleşmesi biten isimlerin de kulüpteki bu ortam gerekçesiyle kontrat yenilemek istemediği ifade edildi. Rakip takımların transfer çalışmalarına başlamasına rağmen Menemen'de yaprak kımıldamazken, eğer kadro vakitli oluşturulmazsa İzmir ekibini yeni bir kaos bekliyor. Önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli kurmayların açıklama yaparak taraftarın yüreğine su serpmesi bekleniyor.

ALİAĞA FUTBOL KADROYU KORUYACAK

TFF 3. Lig'de geçen sezonu namağlup tamamlayan ancak şampiyonluk yaşayamayan Aliağa FK, kadroyu koruyacak. Geçen sezon müthiş bir grafik yakalayarak sezon boyunca bir kez bile yenilmeyen ancak buna rağmen Play-Off'a kalarak 52 Orduspor FK'ya yenilen sarı-siyahlılar, eldeki mevcut oyuncular ile devam etme kararı aldı. Yapılacak birkaç nokta atışı transfer ile direkt şampiyonluk hedefleyen İzmir temsilcisi, bu sene işini şansa bırakmak istemiyor. Teknik direktör Fatih Çardak'ı da takımın başında tutacak olan kurmaylar, birbirini tanıyan oyuncular ile oturmuş sistemi bozmak istemiyor. Bu nedenle transferde de temkinli davranacak yönetim, aceleci olmayacak.

BUCASPOR 1928'DE DEDİKODULAR CAN SIKTI

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar belirsizliği yaşanıyor. Geçtiğimiz gün adı Uşakspor ile anılan Dumlupınar'ın yol ayrımında olduğu öğrenilirken, deneyimli teknik direktörün önümüzdeki günlerde başkan Cihan Aktaş ile masaya oturması bekleniyor. Geçen sezon ligin bitmesine üç hafta kala Dumlupınar, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle kazan kaldırmış ve yönetime tepki göstermişti. Gelecek sezona yönelik yol haritasını henüz çizmeyen Buca'da tecrübeli teknik adamın daha sistemli bir kulüpte görevine devam etmek istediği kaydedildi. Dumlupınar'ın adının başka kulüplerle anılmasnın ise Buca camiasının tadını kaçırdığı öne sürüldü.