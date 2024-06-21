Almanya’dan müthiş başlangıç

EURO 2024'e ev sahipliği sapan Almanya, turnuvaya müthiş bir başlangıç yaparak kalitesini ortaya koydu. Panzerler, A Grubu ilk maçında İskoçya engelini 5-1'lik skorla aşarken, önceki gün de Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek ikide iki yapmayı başardı. Son 16 Turu'na katılmayı garantileyen Almanya'yı heyecanlandıran bir istatistik ortaya çıktı. EURO 2024'e ikide iki yaparak başlayan Almanya, Avrupa Şampiyonası tarihinde daha önce bunu başardığı dört turnuvanın üçünü şampiyon tamamladı. Almanya daha önce ikide iki yaptığı 1972, 1980, 1996 yıllarında turnuvada şampiyon olmuştu.

İLKAY FIRTINASI

Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, Macaristan maçındaki performansıyla göz doldurdu. Musiala'nın attığı ilk golün pasını vererek rakibin kilidini açan İlkay, ikinci yarıda da bu kez fileleri kendisi havalandırarak 3 puanı sigortalayan isim oldu. Maçın adamı seçilen İlkay, "Takım arkadaşlarınız bu kadar iyi olduğunda daha iyi olabiliyorsunuz" dedi.