İngiltere bir puanla yetindi

Euro 2024 C Grubu'nda İngiltere, ikinci maçında Danimarka ile 1-1 berabere kaldı. 13'te Walker'ın pasında topla ceza alanına giren Foden çerçeveyi bulamadı. 18'de İngiltere atağında Walker, sağdan kale önüne çevirdi. Kane altı pas içinde yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 33'te soldan Kristiansen'in pasında Hjulmand yaklaşık 35 metreden çok sert bir vurdu. Direğe de çarpan top ağlarla kucaklaştı: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 53'te Alexander-Arnold'ın uzun pasında Saka'nın şutunda top yan ağlarda kaldı. 56'da Foden'in ceza yayı üzerinden şutunda top direkte patladı. 77'de Höjbjerg'in şutunda top kaleci Pickford'da kaldı. 84'te Olsen'in, kornerinde Christensen vurdu, top üstten aura çıktı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.