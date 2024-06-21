Sultanlar final aşkıyla

2024 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri, Tayland'ın ev sahipliğinde başkent Bangkok'ta dün başladı. İlk üç haftada topladığı puanlarla ilk sekizde yer alan ay-yıldızlılar finallere katılmaya hak kazanmıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde bugün saat 16.30'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Filenin Sultanları, yarı finale yükselmesi halinde rakibi, yine bugün saat 13.30'da oynanacak İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak.

ZEHRA GÜNEŞ YİNE KADRODA YOK

Filenin Sultanları ilk üç haftada 12 müsabakada sekiz galibiyet alırken, rakiplerine 4 kez boyun eğmişti. Milliler, kazandığı sekiz maçta sırasıyla Hollanda, Fransa, almanya, Sırbistan, Güney Kore, ABD, Tayland ve Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti. Ay-yıldızlılar, turnuvanın iddialı takımları Japonya, İtalya, Çin ve Brezilya'ya ise teslim oldu. Filenin Sultanları geçen sezon şampiyonluk yaşadığı organizasyonda bir kez dapa mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Millilerde sakatlığı devam eden Zehra Güneş final haftasında forma giyemeyecek.