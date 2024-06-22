Bodrum’a Gürcü orta saha

TRENDYOL Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Bodrum FK'nın transfer çalışmaları kapsamında Levante forması giyen 24 yaşındaki Gürcistanlı orta saha oyuncusu Giorgi Kochorashvili'yi gündemine aldığı iddia edildi. Takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu bu sezon İspanyol ekibinde gösterdiği performans ile birçok kulübün transfer listesinde yer alırken, kurmaylar kiralama formülüyle transferi bitirmek istiyor. Futbolcunun menajeri ile temasa geçen yeşil-beyazlılar, cevaba göre şu an Euro 2024'te milli takımının formasını terleten Giorgi için resmi hamlelere başlayacak. Giorgi daha önce Lberia, Paeralada ve Castellon formalarını da terletti.

CİMBOM'DAN GÖKDENİZ HAMLESİ

YERLİ transferi için düğmeye basan Galatasaray, Bodrum FK'nın sağ kanadı Gökdeniz Bayrakdar ile anlaştığı öne sürüldü. Geçen sezon 38 maçta 9 gol, 5 asistlik performans sergileyen Gökdeniz için Bodrum yönetimiyle masaya oturan sarı-kırmızılı yönetimin büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi. Yeşil-beyazlı yönetimin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli sağ kanat için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, Cimbom'un pazarlık aşamasına geldiği ve transferde geri adım atmayacağı kaydedildi.