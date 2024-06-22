Sultanlar havlu attı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Polonya'ya 3-2 yenildi. Milli takım bu sonuçla organizasyona veda ederken, Polonya yarı finale yükseldi. Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-0 yenen İtalya, yarı finalde bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar geçen sezon bu organizasyonda ilk kez şampiyon olmuştu. Maça iyi başlayan milliler, ilk seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set büyük bir mücadeleye sahne oldu.

SON BÖLÜMDE YAKALAYAMADI

Son bölümde hata yapmayan Polonya bu seti 25-22 alarak durumu 2-2'ye getirdi. Üçüncü sette de iyi bir oyun ortaya koyan Polonya bloklardaki üstünlüğü sonrası aradaki farkı artırdı. Polonya bu seti de 25-20 aldı ve 2-1 öne geçti. Dördüncü sette milliler geri döndü. Özellikle Vargas ve Ebrar'ın etkili oyunuyla aradaki farkı artıran ay-yıldızlılar bu seti 25-19 alarak skoru eşitledi: 2-2. Karar setine millilerimiz iyi başladı. Ancak daha sonra toparlanan Polonya seti 15-11 maçı da 3-2 kazandı.