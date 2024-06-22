Yaz bir destan

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda nefesler tutuldu. Şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki 2. sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. TRT 1'den canlı olarak ekranlara getireceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. A Milli Takım, ilk maçında Gürcistan engelini 3-1'lik skorla geçerken F Grubu'nda 3 puanla rakibi Portekiz'in önünde ilk sırada yer alıyor. Gürcistan maçında oynadığı futbol ve attığı jeneriklik gollerle tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Türkiye, Portekiz'i yenmesi halinde büyük bir avantajı da yakalayacak.

MİLLİLER İLK PEŞİNDE

Milliler puanını 6'ya çıkararak son 16 Turu'na katılmayı garantilerken, lider çıkma avantajını da yakalayacak. İki takım daha önce 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 9 kez rakip oldu. Milliler hepsi özel maçlarda olmak üzere iki kez kazanırken, 7 kez yenildi. Türkiye, Portekiz'i ilk kez bir resmi maçta yenmek istiyor.

GÜRCİSTAN'IN RAKİBİ ÇEKYA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda bugün Gürcistan ile Çekya karşılaşacak. Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Gürcistan ilk maçında Türkiye'ye 3-1, Çekya da Portekiz'e karşı 2-1 kaybetmişti. Henüz puanı olmayan iki takımın mücadelesi de merakla bekleniyor.

TRİBÜNDE AY-YILDIZ ŞOV

TÜRKIYE'NIN Gürcistan zaferi ile coşan Türkler, bugün Portekiz karşısında da BVB Dortmund Stadı'nda ay-yıldızlı ekibe tam destek verecek. Almanya'da ve çevre illerde yaşayan gurbetçilerimiz Dortmund'a akın ederken, Türkiye'den kritik maç için gidecek taraftarlarla tam bir karnaval havası yaşanacak. Portekiz önünde ay-yıldızlı taraftarların kendilerine ait tüm alanı doldurmaları beklenirken, yine tribün hakimiyeti Türkiye'nin elinde olacak. Kırmızı- beyazlı renklere bürünecek olan tribünler; bayrak, atkı ve flamalarla Dortmund Stadı'nda 90 dakika boyunca Türkiye A Milli Takımı ateşleyecek. Taraftarlar maç öncesi buluşarak konvoy halinde Dortmund Stadı'na gidecek.

"TÜRKİYE TEHLİKELİ"

Göztepe'nin ve Portekiz A Milli Takımı'nın eski file bekçisi Beto, Millilere övgü yağdırdı

TÜRKIYE'DE bir dönem Göztepe forması da giyen Portekiz Milli Takımı'nın eski kalecisi Beto, kritik sınav öncesi ay-yıldızlı ekibimize övgüler yağdırdı. Beto, teknik direktör Vincenzo Montella'nın göreve gelmesiyle birlikte kırmızı-beyazlıların tehlikeli bir takıma dönüştüğünü dile getirdi. Beto, "Bence bu Türkiye diğer yıllardan biraz farklı. Gerçek şu ki Montella, Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu taktik disiplini veriyor. Çünkü yetenekli oyuncular her zaman vardı" diye konuştu.

'TÜRKLER ÇOK GELİŞTİ'

BETO, Portekiz'in dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu dile getirirken, "Aynı zamanda Türkiye Milli Takımı da çok gelişti. Türkiye, Portekiz'e karşı sürpriz yapmaya çalışacak. İçlerinde öne çıkıp patlama yaşayabilecek çok sayıda oyuncu var" ifadelerini kullandı.