Göz-Göz Kartal hattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, kardeş kulübü İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton aracılığıyla Beşiktaş'tan 3 oyuncu almaya hazırlanıyor. Hollandalı Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Southampton'ın Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu için kesenin ağzını açtı. Geçen sezonu Trabzon'da kiralık geçiren Onuachu için Beşiktaş, İngiliz kulübüne resmi teklifini sundu. Onuachu için 15 milyon Euro bonservisi gözden çıkaran Beşiktaş, transferde Southampton gibi futbol takımı Sport Republic tarafından yönetilen Göztepe'ye ise 3 futbolcu vereceğini bildirdi. Beşiktaş yönetimi, Göz-Göz'e geçen sezonu Portekiz'de kiralık geçiren 25 yaşındaki İspanyol stoper Javi Montero, yine Karagümrük'te kiralık oynayan 20 yaşındaki kaleci Emre Bilgin'i bonservisiyle, 17 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu ise kiralık olarak görmeyi teklif etti.

TEKLİFE SICAK BAKILIYOR

Siyah-beyazlı kurmayların teklifi Southampton kulübü tarafından da olumlu karşılandı. Tarafların en kısa sürede tekrar masaya oturacağı ve transfer hamlesini resmileştireceği kaydedildi. Onuachu için Fenerbahçe de bir süre önce Southampton'ın kapısını benzer bir teklifle çalmıştı.

Geçen sezon Portekiz'de 29 maça çıkan Montero; bir gol, bir asistlik performans sergiledi.

İSPANYOL YILDIZ 3 KUPA KALDIRDI

Beşiktaş tarafından Göztepe'ye önerilen Javi Montero, siyah-beyazlı formayla üç kupa kaldırdı. 25 yaşındaki İspanyol futbolcu Beşiktaş'ta Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanma coşkusunu yaşadı. Geçen sezon Portekiz'de Arouca'da kiralık golarak oynayan Montero, kariyerinde Deportivo, Atletico Madrid ve Hamburg formalarını terletti.

İKİ İSİM BU HAFTA AÇIKLANACAK

İlk transfer hamlesini 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva ile yapan Göz- Göz, şimdi de hem sağ bek Nazım Sangare'yi hem de orta saha Isaac Solet'i duyurmaya hazırlanıyor. Önceki gün Göztepe için sağlık kontrolünden geçen iki oyuncunun, yarın Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak olan yeni sezon çalışmalarına katılacağı ifade edildi.