Kanarya’ya genç yıldız

Süper Lig'de şampiyonluğa gözünü diken Fenerbahçe, ilk dış transfer hamlesini Karagümrüklü Levent Mercan'ı alarak yaparken, orta saha transferi için de İtalya'ya yöneldi. Sarı-lacivertliler, Manchester United'ta teknik patron Jose Mourinho ile iyi geçinemeyen Fred'in ayrılma ihtimaline karşılık alternatifini belirledi. Kanarya, Udinese'de forma giyen Lazar Samardzic'i gündemine aldı. Sırbistan ve Almanya vatandaşı olan 22 yaşındaki futbolcu, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapması nedeniyle Jose Mourinho tarafından tercih ediliyor. 20 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan genç orta sahanın İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar devam eden bir kontratı var.

BONSERVİS PAZARLIĞI YAPILACAK

Almanya'nın köklü ekiplerinden Hertha Berlin ve Leipzig'de de forma giyen genç yetenek için nabız yoklayan kurmaylar, menajerinden olumlu dönüş alırken, Udinese ekibiyle bağlantıya geçmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibinin isteyeceği bonservis bedeline göre Kanarya, Samardzic için yol haritasını belirleyecek. Sarı-lacivertliler, alternatif isimler için de yurtdışından birçok adayı da listesinde bulunduruyor.

DORTMUND'DAN YAKIN MARKAJ

Fenerbahçe'nin A Milli yıldızları Avrupa devlerinin radarında. Nuri Şahin'i takımın başına getiren Alman devi iki futbolcuyu da kadrosuna katmak istiyor. Dortmund; Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e talip oldu. İsmail Yüksek için EURO 2024 sonrası resmi girişime hazırlanan Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için ilk teması kurdu ve Fenerbahçe'nin bonservis beklentisini sordu. 24 yaşındaki Ferdi'yi Arsenal de yakından takip ediyor.