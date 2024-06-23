Karşıyaka gaza bastı

TFF 3'üncü Lig için iddialı bir kadro kurmak için harekete geçen Karşıyaka, iç transferde ilk imzayı takımın yıldızı Enes Nalbantoğlu'na attırırken dış transfer için de çalışmalarını hızlandırdı. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'la bir araya gelen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Enes 2025'te bitecek sözleşmesini 2 yıllığına uzatmayı kabul etti. Kaf-Kaf'la sözleşmesi sürmesine rağmen birçok kulüpten teklif alan Enes, yuvada kaldı. Karşıyaka, yıldız futbolcunun kontratında iyileştirme de yaptı. Enes Nalbantoğlu geçen sezon Iğdır FK'dan transfer olduğu Karşıyaka'da 26 karşılaşmada 13 golle takımın en skorer ismi olmuştu. Kaf-Kaf hücum hattı için ayrıca Iğdır FK forması giyen Tahir Babaoğlu'nu da renklerine bağlamak istiyor. 32 yaşındaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi bu ay sonu bitiyor.

ROTA KASTAMONUSPOR

KSK'nin orta sahaya takviye çalışmaları da devam ediyor. Bu bölge için iki ismi takibe alan İzmir ekibi Kastamonuspor forması giyen iki oyuncu ile yakından ilgileniyor. Karadeniz temsilcisi ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan İlyas Kubilay Yavuz'u gündeminde bulunduran yeşil-kırmızılıların 29 yaşında oyuncu ile ilgili temaslarını önümüzdeki hafta içerisinde sıklaştıracak. Aynı takımın başarılı 10 numarası Yiğit Ali Bayrak da listedeki bir diğer aday olarak göze çarpıyor. 28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.