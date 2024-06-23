Milliler yıkıldı

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz BVB Dortmund Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 6'ncı dakikada sağdan savunma arkasına sarkan Zeki'nin ortasında Kerem'in dokunuşunda kaleye doğru yönelen topu Portekiz savunması uzaklaştırdı. 22. dakikada soldan gelişen Portekiz atağında Mendes'in yerden ortasında savunmada Orkun'dan seken topu önünde bulan Bernardo Silva, yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 29. dakikada Samet, kaleci Altay'ın açıldığını görmeden geri pas verince topu kendi ağlarıyla buluşturdu: 0-2.

FERNANDES SKORU BELİRLEDİ

31. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem'in yerden şutunda kaleci Costa topu direk dibinden ayağıyla kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Portekiz'in 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu. 53. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu önüne alan Yusuf Yazıcı'nın kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Costa'da kaldı. 56. dakikada Portekiz bir gol daha buldu. Neves'in pasıyla savunma arkasına sarkan Ronaldo, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki Bruno Fernandes'i gördü. Fernandes yaptığı vuruşla topu boş ağlara gönderdi: 0-3. 90. dakikada Ronaldo, ceza sahası içinde Neves ile paslaştıktan sonra topu Silva'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda araya giren Merih Demiral topu uzaklaştırdı ve mücadele Portekiz'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

DORTMUND KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Portekiz ile yaptığı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Dortmund'un Klepping Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı. Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi ve ardından yürüyüşe geçti. Stada 10 km kala trafik tıkanıp araç konvoyları oluşurken şehir içindeyse tam bir şölen yaşandı. Almanya'da Türk taraftarlar 3'lü çektirdi, milli marşımız söylendi. Stat çevresinde "Ölürüm Türkiyem" türküsü yankılandı. Stat içinde taraftarlar tribünleri kırmızı-beyaza çevirirken, mücadele boyunca desteklerini sürdürdü.

SAMET VE ALTAY'DAN BÜYÜK ANLAŞMAZLIK

AY-YILDIZLILAR mücadelede 1-0 yenik durumdayken Samet ve Altay arasında büyük bir anlaşmazlık yaşandı. 29'uncu dakikada Joao Cancelo, ara pasıyla Cristiano Ronaldo'yu savunma arkasına kaçırmak istedi. Araya giren Samet, kaleci Altay'ın açıldığını görmeden geri pas verince topu kendi ağlarıyla buluşturdu.

ABDÜLKERİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

A Milli Futbol Takımı'nın değişilmez isimlerinden Abdülkerim Bardakcı Portekiz karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İlk maçta Gürcistan karşısında da sarı kart gören deneyimli stoper toplamda iki sarı karta ulaşırken, kritik Çekya maçında forma giyemeyecek.

ARDA GÜLER TEZAHÜRATLARI

Türk taraftarlar, Portekiz karşısında ilk 11'de yer almayan Arda Güler'in oyuna girmesi için ilk yarıda tezahüratlarda bulundu. Ay-yıldızlı ekip geriye düştükten sonra Arda ısınmak için saha kenarına gelince taraftarlar, milli futbolcuya yönelik tezahüratlar yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler'i 70. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna sürdü.

VİNCENZO MONTELLA DÖRT DEĞİSİKLİK YAPTI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz önünde Gürcistan maçına göre 4 değişikliğe gitti. İlk maçta forma giyen Mert Günok, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün yerine Altay Bayındır, Yunus Akgün, Karam Aktürkoğlu ve Zeki Çelik ilk 11'de görev aldı.