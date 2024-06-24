Altay hareketli

TFF İkinci Lig'de yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alan Altay'da hareketli günler yaşanıyor. Yatırımcı adayları ile görüşmeler yapmak için siyah-beyazlı camiadan yetki belgesi alan Ankara merkezli danışmanlık şirketinin, son 10 günde yerli ve yabancı pek çok yatırımcı ile temasa geçtiği bildirildi. Camiadan farklı kişilerin de kulübe yatırımcı bulduğu iddia edildi. Danışmanlık şirketi şu ana kadar Türkiye merkezli 6, ABD merkezli 1 olmak üzere toplam 7 yatırımcı temsilcisi ile görüşme gerçekleştirdi. Bu yatırımcılardan bazılarının Altay'a büyük ilgi duyduğu ve kulüpten bazı belgeler talep ettiği ifade edildi.