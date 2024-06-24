Bodrum FK’ya hücum

TARİHİNDE ilk kez Süper Lig'e çıkarak destan yazan Bodrum FK'nın yıldızları transferin gözdesi oldu. Yıllardır istikrarlı kadrosuyla önemli başarılara imza atan Muğla temsilcisinde Gökdeniz Bayrakdar'ın ardından, şimdi de Pedro Brazao'ya transfer teklifleri gelmeye başladı. Yeşil-beyazlı ekipte geçen sezon orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki Portekizli futbolcu için Süper Lig'in şampiyon adayı Beşiktaş, 1. Lig'in iddialı ekibi Kocaelispor ve İngiliz Kulübü Liverpool'un U-21 Takımı devreye girdi. Geçen sezon başında ülkesinin takımı Famalicao'dan Bodrum'a transfer olan Pedra Brazao, Muğla ekibinin Süper Lig'e çıkışında büyük pay sahibi olmuştu. 2026 yılına kadar Bodrum FK'nın oyuncusu olan Brazao için Beşiktaş'ın hayli istekli olduğu öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 700 bin Euro olan Portekizli on numaranın henüz 21 yaşında olması cazibesini artırıyor. Ancak Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'in Brazao'yu Süper Lig'de de takımda tutmak istediği belirtildi. Muğla yönetimi yüksek bir bonservis teklifi gelmediği takdirde genç oyuncusunu kadroda tutmak istiyor. Yönetim, Brazao'yu bu sezon Süper Lig'de parlatıp daha yüksek bir bedelle satmayı planlıyor.

MUĞLA EKİBİ BİR AY DÜZCE'DE KAMPTA

Bodrum Futbol Kulübü Süper Lig'de yeni sezon öncesi 1 Temmuz itibariyle Düzce Topuk Yaylası'nda teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çalışmalarına başlayacak. Muğla ekibi 1-31 Temmuz tarihleri arasındaki 2 etaplı kamp sürecinin tamamını Topuk Yaylası'nda geçirecek. Bodrum'da transfer çalışmaları kapsamında takımın genel iskeletinin önceki sezonlarda olduğu gibi korunacağı belirtilirken, 6 yeni oyuncu alınacağı kaydedildi.

ZDRAVKO DİMİTROV ISRARI SÜRÜYOR

BODRUM FK yönetimi dış transferde daha önce gündemine aldığı Levski Sofya'nın sol kanadı Zdravko Dimitrov konusundaki ısrarını sürdürüyor. Geçen sezon Sakarya'da kiralık oynayan Bulgar oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor