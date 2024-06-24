Galatasaray’da üç aday

Galatasaray transferde sağ beke yoğunlaşırken, listesindeki üç adaydan birini renklerine bağlamanın planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında bir süredir adı gündemde olan Aaron Wan-Bissaka var. Ancak futbolcu için Manchester United 20 milyon euro'luk bonservis talebinde ısrar ediyor. Premier Lig ekibinin bu ücrette diretmesi sebebiyle G.Saray yönetimi de mecburen diğer adayların durumunu da yakından takip ediyor. Aslan Wan-Bissaka konusunda orta yolu bulamazsa alternatifler hemen masaya yatırılacak.

İKİ FRANSIZ LİSTEDE

Bu nedenle Fransız defans oyuncuları Lorenz Assignon ve Nordi Mukiele, sağ bek pozisyonu için uygun seçenekler olarak görülüyor. Bonservisi Rennes de olan 24 yaşındaki Fransız sağ bek Assignon talibinin çok olduğu bilinirken başarılı oyuncu son olarak İngiltere'de Burnley formasını giymişti. Assignon için 8 milyon Euro'luk bir teklif düşünen yönetim PSG'den Nordi Mukiele'yi de radarında bulunduruyor. 26 yaşındaki Fransız oyuncunun kulübü ile 3 yıl daha sözleşmesi var.

BATSHUAYİ İÇİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

YAZ transfer döneminin bugün resmen başlayacak olması sebebiyle Galatasaray'ın da Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi resmen açıklaması bekleniyor. İki sezon Fenerbahçe forması giyen Batshuayi'nin sarı-lacivertlilere toplam maliyeti 9.5 milyon Euro olmuştu. Batshuayi'nin Galatasaray'a maliyeti ise 3 sezon boyunca 12 milyon Euro olacağı öğrenildi. Batsman'ın 3 Temmuz'da İstanbul'daki ilk antrenmanda olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.