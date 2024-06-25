Yüzmede altı madalya geldi

SIRBİSTAN'DA sona eren Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya alarak başarılı bir organizasyon geçirdi. Millilerimiz takım sıralamasında Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 6. olurken, ilk sırada 27 madalyayla Macaristan yer aldı. Türkiye'ye altın madalyaları 1500 metre serbestte Kuzey Tunçelli, 50 metre kurbağalamada Hüseyin Emre Sakçı, gümüş madalyayı ise 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir getirdi. Berke Saka 200 metre karışıkta, Deniz Ertan 800 metre karışıkta, 4x200 metre bayrak yarışında da Kadın Milli Takımı bronz madalya kazandı.