Göztepe cimnastikte gururlu

GÖZTEPELİ cimnastikçiler Ferhat Arıcan ile Mehmet Ayberk Koşak, Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda toplam 6 madalya kazandı. Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'ndaki organizasyonda Mehmet Ayberk Koşak, ilk gün yer, kulplu beygir ve halkada finale kalıp genel tasnifte ikinciliği elde ederek ilk madalyasını aldı. Koşak, ikinci gün ise kulplu beygirde Türkiye şampiyonu, yer ve halkada ise üçüncülüğü elde edip toplamda 4 madalyaya ulaştı. 2024 Paris Olimpiyatları vizesini çok önceden alan ve Cimnastik Milli Takımı'nın kaptanı olan Ferhat Arıcan ise paralelde Türkiye ikinciliği, kulplu beygirde Türkiye üçüncülüğünü aldı. Böylelikle Göztepeli iki cimnastikçi toplamda 6 kez kürsüye çıkarak çok önemli bir başarı elde etti. Sarı-kırmızılı kulüp Cuma günü düzenleyeceği etkinlik ile milli sporcumuz Ferhat Arıcan'ı Paris 2024 Olimpiyatlarına uğurlayacak.