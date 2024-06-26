Yıldırım’a güvenoyu

TFF 2. Lig'den hazin bir şekilde Üçüncü Lig'e düşen Denizlispor'da, önceki akşam yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım güvenoyu alarak yeniden koltuğa oturdu. Son bir ay içinde ikinci kez başkan seçilen Yıldırım'ın tek aday olarak girdiği kongreye oy kullanma hakkına sahip 133 üyeden sadece 43'ü katıldı. Borçlanma yetkisi, kulüp isim hakkının sponsorluğa verilmesinin yanı sıra şirketleşme yetkisi ve Denizlispor A.Ş'ye Nevzat Yılmaz'ın atanması konuları delegelerin oyları kabul edildi. Başkan Yıldırım, yarından itibaren Denizlispor'un kurtuluşu için gerekli çalıştayın oluşturularak kulüp için yardım kampanyası başlatılacağını açıkladı.

ÇALIŞTAY OLUŞTURULACAK

Ayrıca başkan Yıldırım ve yönetimi kulübe hibe ile para vereceklerini taahhüt etti. 15 kişilik yeni yönetim kurulunu belirlenirken, 1 ay önceki yönetimden 12 isim değişti. Eski yönetimden sadece Başkan Ahmet Yıldırım, Nevzat Yılmaz ve Kenan Kandemir kaldı. Diğer isimler ise şöyle: Anıl Aba, Abdullah Cengiz Kılıç, Ümit Alptekin, Cem Öztürk, Cengizhan Öztürk, Mikail Altundaş, Güray Özkan, Kazım Berk Zoroğlu, Çetin Kartal, Hüseyin Yılmaz, Volkan Uzunay, Mehmet Ceşen.