  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yıldırım’a güvenoyu

Yıldırım’a güvenoyu

Denizli’nin kongresinde Ahmet Yalın Yıldırım yeniden başkan seçildi. Son bir ay içinde ikinci kez genel kurula giden Horoz'da önceki yönetimden 12 isim değişti. Şirketleşme onayı alınırken kulübe yardım kampanyası başlatılacağı açıklandı

SEBAHATTİN ALP
Yıldırım’a güvenoyu

TFF 2. Lig'den hazin bir şekilde Üçüncü Lig'e düşen Denizlispor'da, önceki akşam yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım güvenoyu alarak yeniden koltuğa oturdu. Son bir ay içinde ikinci kez başkan seçilen Yıldırım'ın tek aday olarak girdiği kongreye oy kullanma hakkına sahip 133 üyeden sadece 43'ü katıldı. Borçlanma yetkisi, kulüp isim hakkının sponsorluğa verilmesinin yanı sıra şirketleşme yetkisi ve Denizlispor A.Ş'ye Nevzat Yılmaz'ın atanması konuları delegelerin oyları kabul edildi. Başkan Yıldırım, yarından itibaren Denizlispor'un kurtuluşu için gerekli çalıştayın oluşturularak kulüp için yardım kampanyası başlatılacağını açıkladı.

ÇALIŞTAY OLUŞTURULACAK

Ayrıca başkan Yıldırım ve yönetimi kulübe hibe ile para vereceklerini taahhüt etti. 15 kişilik yeni yönetim kurulunu belirlenirken, 1 ay önceki yönetimden 12 isim değişti. Eski yönetimden sadece Başkan Ahmet Yıldırım, Nevzat Yılmaz ve Kenan Kandemir kaldı. Diğer isimler ise şöyle: Anıl Aba, Abdullah Cengiz Kılıç, Ümit Alptekin, Cem Öztürk, Cengizhan Öztürk, Mikail Altundaş, Güray Özkan, Kazım Berk Zoroğlu, Çetin Kartal, Hüseyin Yılmaz, Volkan Uzunay, Mehmet Ceşen.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA