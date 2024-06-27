Bodrum’da rota Taylan

Trendyol Süper Lig'de transfer harekatını sürdüren Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni bir ismi gündeme aldığı öğrenildi. Gündemine bir çok isim alan Muğla kebinin orta sahasını güçlendirmek için harekete geçtiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı ekibin geçen sezonu Samsunspor'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile temasta olduğu iddia edildi. Geçen sezon 26 karşılaşmada forma giyen ve 2 gol, 1 asist ile dikkatleri üzerine çeken Taylan'ın Muğla ekibi ile önümüzdeki günlerde masaya oturacağı öne sürüldü. Bonservisi 2026 yılına kadar Galatasaray'da olan Taylan'ın memleketi Muğla'ya dönmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. İstanbul ekibinin oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli istediği ve teknik direktör İsmet Taşdemir'in kiralama formülüyle Taylan'ı istediği belirtildi.

CİM-BOM GÖNDERECEK

Profesyonel kariyerine Muğlaspor altyapısında başlayan Taylan, Galatasaray ve Samsunspor'un yanı sıra Bucaspor, Gençlerbirliği, K.Erciyesspor, Hacettepe, BB. Erzurumspor, Ankaragücü formalarını da terletti. Cimbom'un Taylan'ı bu sezon kadroda düşünmediği ve başka bir takıma göndermek istediği öne sürüldü. Deneyimli orta saha oyuncusu Erzurumspor'da kariyerinin en golcü sezonunu 2017-2019 sezonları arasında geçirdi.

ENES'TE MUTLU SON

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, dış transferde Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce ile anlaştığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Altay forması giyen U18 Milli Takım futbolcusu Enes Öğrüce ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Enes Öğrüce'ye formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Futbola başladığı Altay'da profesyonel olan Enes, geçen sezon 1'inci Lig'de 12 maçta görev yapıp, 1 kez rakip fileleri sarstı. Bodrum temsilcisi, Zdravko Dimitrov ve Yusuf Sertkaya transferlerinin ardından üçüncü resmi imzayı Enes Öğrüce'ye attırmış oldu.