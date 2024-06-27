Fener’den forvet hamlesi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına Portekizli teknik adam Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, golcü arayışlarına hız verdi. Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmasının ardından, Dzeko'yla rekabet edebilecek bir isim arayan Kanarya iki ismi radarına aldı. Mourinho'nun istediği dev forvet tanımına uyan Jorgen Strand Larsen için Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Celta Vigo ile temas kurdu. La Liga kulübünün Başkanı Marian Mourino'dan Norveçli dev golcünün menajeri ile görüşmek için yetki belgesi aldı. Fenerbahçe, La Liga ekibiyle bu kez de Larsen'in transferi için ilk görüşmesini yaptı.

İKİNCİ ADRES ALMANYA OLDU

Sarı-lacivertlilerin ikinci rotası ise Almanya oldu. Kanarya, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Alman devi Borussia Dortmund'dan Niclas Füllkrug'u istedi. Sarı-lacivertli takım, bu transfer için iki tarafla da görüşmelerini sürdürüyor. Almanya Milli Takımı ile EURO 2024'te de mücadele eden Füllkrug, turnuvada forma giydiği 3 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Borussia Dortmund'a geçtiğimiz sezon katılan Füllkrug'un takımıyla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki tecrübeli golcünün piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.