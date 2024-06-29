A.Ordu’dan geleceğe yatırım

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, altyapıdan yetişen üç genci daha A Takım'a çıkardı. Kırmızı-lacivertliler, 17 yaşındaki Metehan Kurt, Berkay İşcan ve Sarp Kaçar ile profesyonel sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde genç futbolcular ve ailelerinin yanı sıra Akademi Sportif Direktörü Ahmet Furkan Can ve Akademi Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu hazır bulundu. Atılan imzaların hem kulübe hem de sporculara hayırlı olmasını dileyen Ahmet Furkan Can, "Gençlerimiz hayatlarının en önemli imzalarından birisini attılar. Başarılarla daha iyi imzalar atacaklardır. Başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor" dedi. Akademi Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, "Profesyonel olmakla iş bitmiyor, bunun devamı çok önemli. Biz oyuncularımızın daha üst seviyelere yükseleceklerine inanıyoruz" diye konuştu.