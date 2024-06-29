Heyecan kaldığı yerden

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu bugün oynanacak iki karşılaşma ile start alacak. Almanya'daki turnuvada günün ilk maçı Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da İsviçre ile İtalya arasında oynanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Kazanan taraf, EURO 2024'teki ilk çeyrek final biletini alacak ve İngiltere-Slovakya maçının galibiyle eşleşecek. İsviçre ve İtalya'da birer oyuncu, son 16 turu maçında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. İtalya'da Riccardo Calafiori ve İsviçre'de Silvan Widmer, gruplarda ikişer sarı kart gördükleri için bu maçta takımdaki yerini alamayacak.

EV SAHİBİ SÜRPRİZ İSTEMİYOR

Günün diğer maçında ise ev sahibi Almanya ile Danimarka karşı karşıya gelecek. BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak. Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İspanya- Gürcistan maçının galibiyle eşleşecek. Her iki karşılaşma da TRT-1'den ekranlara gelecek.