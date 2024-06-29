Manisa FK’da iki ayrılık

Brinci Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü'nde iki ayrılık daha yaşandı. Siyahbeyazlılar, as kadroda forma giyen Sertan Taşqın ve Alberk Koç ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Siyahbeyazlı kulüpten, "Futbolcularımız Sertan Taşqın ve Alberk Koç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sertan ve Alberk'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" mesajı yayınlandı. Geçen sezon devre arasında takıma katılan Azerbaycanlı sağ bek Sertan ligde 15 maçta oynadı. Yine devre arasında transfer edilen sol bek Alberk ise 17 müsabakada forma giydi. Alberk ligin yeni takımı Amed Sportif'le sözleşme imzaladı.

DİALLO'YA MİLLİ DAVET

Manisa Futbol Kulübü'nün başarılı oyuncusu Demba Diallo, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan Mali U23 Milli Takımı'na davet edildi. Manisa FK yönetimi, 23 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasındaki olimpiyatlarda Mali formasını terletecek olan Diallo'ya başarılar diledi.