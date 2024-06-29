Sağ bek atağı! Göztepe düğmeye bastı

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Türkiye'nin devlerine kök söktürmek için transfer harekatını sürdürüyor. Dış transferde orta alanda forma giyen Isaac Solet'e imzayı attıran sarı-kırmızılılar, savunmanın sağına da takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda yurtdışında ve Türkiye'de arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Kayserispor'un sağ beki Anthony Uzodimma'yı gündemine aldı. Anadolu ekibiyle sözleşmesi sona eren Nijeryalı savunmacının menajeri ile bağlantıya geçen kurmaylar, maliyet araştırmasına başladı. 2019 yılından bu yana Türkiye'de olan, Giresun ve Karagümrük'te de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Uzodimma'nın güncel piyasa değeri 550 bin Euro olarak dikkat çekiyor.

ALTERNATİFLER HAZIR

Genç savunmacının da Türkiye'de kariyerine devam etmek istediği ve tercihini Göz- Göz'den yana kullanabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'den başka talipleri de olan futbolcuyla en kısa sürede mali şartlarda anlaşıp sözleşme imzalamayı planlıyor. Transferin olumsuz sonuçlanması ihtimaline karşılık alternatif isimler de masada bekletiliyor.

SANGARE BEKLENİYOR

Göztepe, daha önce anlaşma sağladığı Nazım Sangare'yi imza için İzmir'e bekliyor. Geçen sezon Karagümrük'te kiralık oynayan ve kulübü Fenerbahçe'ye geri dönen 30 yaşındaki sağ bekin önümüzdeki hafta içinde İzmir'de olması bekleniyor. Göztepe'nin transfer listesine aldığı Uzodimma'nın, Sangare'ye sağ bekte iyi bir alternatif oluşturması bekleniyor.

TARKAN KOCAELİ YOLUNDA

Göztepe'nin deneyimli savunma oyuncusu Tarkan Serbest'e talip çıktı. Sarı-kırmızılı ekiple bir yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu için 1. Lig'in iddialı ekibi Kocaelispor devreye girdi. Göztepe'deki geleceği belirsiz olan Tarkan için son kararı Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov verecek. Ayrıca kadroda yer alan bir diğer oyuncu Mamah'ın gelen tekliflerin durumuna göre satılabileceği ve kadroda kalmasında ısrarcı olunmayacağı öğrenildi.

ATINÇ BANDIRMA'YA

Göztepe ile sözleşmesi sona eren Atınç Nukan'ın yeni adresi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezon için sözleşme yenilemediği 30 yaşındaki stoper, 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile anlaşma sağladı. Bandırma temsilcisinin, Atınç ile iki yıllık sözleşme konusunda tüm şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından tecrübeli savunmacı Bandırma ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacak. Göztepe'ye 2019 yılında Leipzig'den transfer olan Atınç, İzmir ekibiyle 108 maça çıkarken 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.