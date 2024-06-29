Sonu madalya olsun

Cimnastik branşında olimpiyat madalyalı tek sporcumuz olan Ferhat Arıcan, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kazandığı bronz madalyayı Göztepe Müzesi'ne armağan eden Ferhat Arıcan, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'le birlikte değerlendirmelerde bulundu. Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara 29 gün kaldığını belirten Ferhat Arıcan, "Cimnastik branşında üçüncü kez olimpiyat oyunlarına giden ilk sporcu oluyorum. Paris'te çok büyük başarılarla ülkemi temsil edeceğime inanıyorum" dedi.

İKİNCİ ZAFERE ADIM ADIM

Çok yoğun tempoda çalıştığını belirten Ferhat, "Madalya almanın dışında ülkemi temsil ediyor olmam, Göztepe gibi şerefli bir kulübün içinde olmam benim için şereftir. Olimpiyatlar sporun zirvesi. Cimnastik ise günde 6 ya da 7 saat çalıştığımız bir branş. Takım halinde çalışıyoruz. Cimnastikte çok küçük detaylar madalyayı belirliyor. Tokyo'dan sonra bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Biz sürece odaklandık, sonuç odaklı değiliz. Kendi işimizi kusursuz bir şekilde yaptıktan sonra hepimiz madalya adayıyız. Tokyo'dan sonra ikinci madalyanın ışığı yanmak üzere" diye konuştu.

MEHMET SEPİL: VİZYON KAZANDIK

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise Ferhat Arıcan'ın Paris'te de başarılı olacağını söyledi. Ferhat'ın çok tarihi bir başarıya imza attığını belirten Sepil, "Ferhat'ın madalya kazandığı devir pandemiye denk geldi. Gereken ilgiliyi gösteremedik. Şahsen ben o anı çok görmeyi isterdim. O zaman Tokyo Olimpiyatları'na gitmek çok zordu. Ferhat bize bir vizyon getirdi, heyecan getirdi" sözlerini sarf etti.