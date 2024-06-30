Ders: Avusturya | Konu: Çeyrek final

Avrupa Şampiyonası'nda salı günü Avusturya ile oynayacağımız son 16 turu maçı için geri sayım başlarken, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, rakibimizi oyuncularına ezberletiyor. Çeyrek final planı için hem 6-1 kaybettiğimiz hazırlık maçındaki hatalarımızı hem de Avusturya'nın grup maçlarını masaya yatıran İtalyan hoca, rakibimize karşı farklı bir sistem üzerinde duruyor. Top kontrolünü elinde tutmayı seven ve hızlı çıkan Avusturya'nın bu planını bozmayı hedefleyen Montella, savunmayı ön bölgede başlatıp topa sahip olma hesapları yapacak.

İRFAN CAN ŞANS BULABİLİR

Montella'nın diğer maçlara göre farklı bir 11'le sahaya çıkması da olasılıklar arasında. Çekya maçında kulübede yer alan İrfan Can Kahveci'nin bu karşılaşmada görev yapma ihtimali yüksek. Hücumda Cenk veya Semih ikilisinden birinin şans bulabileceği öğrenildi.

EN ÇOK SARI KARTI BİZ GÖRDÜK

A Milli Takım, EURO 2024'te oynadığı 3 maçta toplam 16 sarı kart gördü ve grup aşamasında en fazla kart gören takım oldu. Türkiye'nin ardından grup aşamasında en fazla sarı kart gören takımlar sıralamasında 13 kartla Çekya ve 10'ar sarı kartla Avusturya ile Macaristan üst sıralarda yer aldı.

VELİ KAVLAK'A GÖRE AVUSTURYA FAVORİ

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak, EURO 2024'teki Avusturya- Türkiye eşleşmesini değerlendirdi. Uzun yıllar Avusturya Milli Takımı'nda da forma giyen Kavlak, "Avusturya'yı bir adım önde görüyorum. Fransa ve Hollanda karşısında grup birincisi olduğunuzda bu çok açık. Avusturya'nın kupada yapabileceği hala çok şey var, çok daha ileri gidebilir" dedi.