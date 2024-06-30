Sağa yeni aday

Galatasaray'ın kadroya takviye çalışmaları sürerken sağ bek transferi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, Fransız ekibi Rennes'de forma giyen 21 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Guela Doue'nin transferini bitirme noktasına getirdiği öne sürüldü. Doue'nin teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki ilk 3 adaydan biri olduğu kaydedilirken yönetimin bonservis pazarlıklarında ufak pürüzleri halledip transferi açıklaması sürpriz sayılmayacak. Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 33 resmi maça çıkan Guela Doue, bu maçlarda 4 asist kaytkısı yapmayı başardı. Doue, ülkesinin milli takımında da iki maça çıkma şansı buldu ve bu maçlarda bir gol atma başarısı gösterdi. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Aslan bilindiği üzere Manchester United'dan Aaron Wan-Bissaka ile görüşmüş oyuncu için belirlenen yüksek bonservis talebini bir türlü aşağı çekememişti. Ayrıca alternatif olarak PSG'nin sağ beki Nordi Mukiele de gündemdeki yerini koruyor.

BENTANCUR İDDİASI

Sarı-Kırmızılıların gündemine Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur'u aldığı iddia edildi. Bentancur geçen sezon Tottenham formasıyla 27 resmi maçta görev yaptı.

ZANİOLO GALATASARAY'I TAMAMEN SİLDİ

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, taraftarları kızdıran bir harekette bulundu. Yıldız futbolcu, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını sosyal medya hesabından kaldırdı. İtalyan yıldız, geride bıraktığımız sezon Premier Lig ekibi Aston Villa'da 40 maçta boy gösterdi. Zaniolo söz konusu maçlarda, 3 gol attı.