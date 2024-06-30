Son şampiyon İtalya İsviçre’ye elendi

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu sürprizle başladı. Son Avrupa kupasını müzesine götüren İtalya, İsviçre'ye elenerek turnuvaya erken veda etti. Maça İtalya tutuk başlarken, ön alan presini iyi yapan İsviçre tehlikeler yarattı. 37'de Vargas'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Freuler'in bekletmeden vuruşu savunmanın müdahalesine rağmen ağlara gitti. İkinci yarı başlar başlamaz ilk atakta Vargas sol çaprazdan çok iyi bir plaseyle topu 90'a gönderdi: 2-0. 74'te Fagioli'nin ortasında arka direkte Scamacca'nın şutu direkten döndü. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve İsviçre 2-0'lık skorla tur atladı.