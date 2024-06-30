  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Son şampiyon İtalya İsviçre’ye elendi

Son şampiyon İtalya İsviçre’ye elendi

Euro 2024’te son 16 turunda İsviçre, güçlü rakibi İtalya’yı devirerek Çeyrek Final’e çıktı.

HABER MERKEZİ
Son şampiyon İtalya İsviçre’ye elendi
Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu sürprizle başladı. Son Avrupa kupasını müzesine götüren İtalya, İsviçre'ye elenerek turnuvaya erken veda etti. Maça İtalya tutuk başlarken, ön alan presini iyi yapan İsviçre tehlikeler yarattı. 37'de Vargas'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Freuler'in bekletmeden vuruşu savunmanın müdahalesine rağmen ağlara gitti. İkinci yarı başlar başlamaz ilk atakta Vargas sol çaprazdan çok iyi bir plaseyle topu 90'a gönderdi: 2-0. 74'te Fagioli'nin ortasında arka direkte Scamacca'nın şutu direkten döndü. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve İsviçre 2-0'lık skorla tur atladı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA