Beşiktaş’a Carlos’ta yeni rakip

TRANSFER bombalarını üst üste patlatmaya başlayan Beşiktaş, rotayı forvet transferine çevirdi. Avrupa'da forvet arayışını sürdüren Kara Kartal'ın listesinde üst sıralarda yer alan İsviçre ekibi Yverdon'un golcüsü Kevin Carlos transferi için karşısına önemli rakipler çıktı. Siyah-beyazlılar bir süre önce Nijerya asıllı 23 yaşındaki İspanyol golcü için kulübü Yverdon ile temasa geçmişti. Ancak futbolcunun transferinde Beşiktaş'ın karşısına yine İsviçre'den Servette ile Young Boys'un çıktığı öğrenildi. Beşiktaş bu gelişme üzerine görüşmelerini sıklaştırırken, golcü oyuncuyla önümüzdeki birkaç hafta içinde sözleşme imzalamayı planladığı öğrenildi.