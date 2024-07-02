Menemen FK’da 5 futbolcu yolcu

GEÇEN sezon Yılmaz Vural yönetiminde iyi bir hava yakalayan ancak Birinci Lig'e çıkma şansını Play-Off etabında kaçıran Menemen FK, yeni dönemde silbaştan bir kadro kuracağa benziyor. Yılmaz Vural ile yola devam etmeyen sarı-lacivertlilerde 5 futbolcunun ayrılık aşamasında olduğu kaydedildi. 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Sarıyer, Menemen FK forması giyen Sedat Şahintürk'ü radarına aldı.

BASETEMÜR İLE GÖRÜŞÜYOR

Sezona şampiyonluk parolası ile başlamak isteyen Sarıyer bu transferi kongrenin ardından sonuçlandırmak istiyor. Ayrıca geçen sezon takımda kaptanlık yapan Feyyaz Belen, Mehmet Kurt, Emre Gündoğdu ve Abdulkadir Özküz ile vedalaşılacağı bildirildi. Sözleşmeleri devam eden oyuncularla karşılıklı olarak fesih işlemlerinin yapılması bekleniyor. İzmir ekibi teknik direktörlük koltuğu için Burhanettin Basatemür ile görüşmelerini sürdürüyo