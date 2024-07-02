Trabzonspor’da gündem Marco Reus

ALMAN basını, Borussia Dortmund'un efsanesi Marco Reus için yeni bir transfer iddiası ortaya attı. Bild'in haberine göre Süper Lig'den Trabzonspor ve Galatasaray, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Marco Reus ile ilgileniyor. Haberde, iki ekibin de oyuncunun son durumunu araştırdıkları belirtildi. Öte yandan Reus için Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de devrede olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 42 resmi maça çıkan Reus bu karşılaşmalarda 9 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.