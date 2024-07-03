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Haberler Spor Akhisarlı Tunahan Etimesgut’a gitti

Akhisarlı Tunahan Etimesgut’a gitti

HABER MERKEZİ
Akhisarlı Tunahan Etimesgut’a gitti
SON 10 yıl içinde Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı alma başarısı gösteren, UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren ancak, üst üste yaşadığı yıkımlarla Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Akhisarspor'da Tunahan Güngör takımına veda etti. 3. Lig ekibi Etimesgut Belediye, Akhisarspor forması ile bu sezon 2 gol, 6 asist yapan 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Tunahan Güngör ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Akhisar altyapısıdan çıkan 21 yaşındaki oyuncu, Manisa temsilcisinin A takımında 25 karşılaşmaya çıkıp 4 kez ağları sarstı. Yeşil-siyahlılarda şu ana kadar yeni sezon planlaması belirsizliğini koruyor.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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