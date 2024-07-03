Aliağa’da giden çok gelen yok

TFF 3. Lig temsilcisi Aliağa FK'da giden çok gelen yok. Kadrosunda yer alan 5 futbolcuyla yol ayrımına giden sarı-siyahlılar, dış transferde henüz bir adım atmadı. İzmir temsilcisi Mithat Yaşar, Yasin Tosun, Enes Bakal, Bahri Yıldırım ve Ahmed Furkan Özdemir ile vedalaşırken, iç transferde file bekçisi Ahmet Pekgöz ile nikah tazeledi. Kadrosuna henüz takviye yapmayan Aliağa FK'nın önümüzdeki günlerden itibaren imzaları art arda attırması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta kulüpten yapılan açıklamada yeni sezon planlamasını şampiyonluk parolasıyla sürdürüldüğü ve çalışmaların startının verildiği ifade edilmişti.